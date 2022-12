Oprichters Lynx vergroten belang in IEX

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De oprichters van online broker Lynx, Jeroen Kramer en Rogier Groen, hebben hun belangen in IEX Group uitgebreid. Dit blijkt uit meldingen in het kader van de Wet op het financieel toezicht.

Kramer meldde per 30 november een kapitaalbelang van 5,66 procent in IEX met een stemrecht van eveneens 5,66 procent. Op 2 november meldde Kramer voor het eerst een belang in IEX, toen van 3,74 procent.

Groen, de andere oprichter van Lynx, meldde per 3 november een belang van 6,59 procent in IEX. Groen meldde op 22 september dit jaar al voor het eerst een belang in het beleggersplatform, toen van 3,04 procent.

Op vragen van ABM Financial News zei Groen donderdag "dat dit een bekende wereld voor ons is". Concrete plannen zouden er volgens Groen niet zijn, maar "we vinden het interessant".

Peter Paul de Vries van Value8, grootaandeelhouder van IEX, zei in een reactie tegen ABM Financial News dat het opbouwen van een belang door Kramer en Groen "een compliment van deze beurskenners voor IEX is".

IEX was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.