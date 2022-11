Economische bedrijvigheid VS vlak tot licht hoger - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De economische activiteit in de Verenigde Staten was de afgelopen verslagperiode vlak tot licht hoger. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

In vijf districten werden volgens het rapport lichte tot bescheiden winsten in activiteit geregistreerd, terwijl in de overige districten sprake was van niet veranderde omstandigheden of een lichte tot bescheiden daling in activiteit.

De rente en inflatie bleven volgens de respondenten wegen op de bedrijvigheid. Veel respondenten spraken van meer onzekerheid of toegenomen pessimisme over de economische vooruitzichten.

De consumentenbestedingen waren gemengd, maar per saldo werden lichte winsten geboekt. Inflatie dwong consumenten met een laag tot gemiddeld inkomen om steeds meer goedkopere alternatieve producten te kopen.

In de reissector en het toerisme werd een matige stijging in activiteit gerapporteerd, de autoverkopen daalden gemiddeld licht, maar stegen in sommige districten aanzienlijk vanwege grotere voorraden.

De productieactiviteit was verdeeld, maar steeg gemiddeld licht. De vraag naar niet-financiële diensten bleef over het algemeen gelijk, terwijl de huizenverkopen in een gematigd tempo daalden.

De woningbouw gleed in een bescheiden tempo verder weg, de utiliteitsbouw was verdeeld, terwijl de commerciële leasing licht afzwakte en de leegstand van kantoren toenam.

Arbeidsmarkt

De werkgelegenheid groeide volgens het Beige Book in de meeste districten bescheiden, maar in twee districten werd een gelijkblijvend personeelsbestand gerapporteerd en een zwakkere vraag naar arbeid. De problemen met het aannemen en behouden van personeel namen de afgelopen verslagperiode verder af.

Prijzen

De consumentenprijzen stegen in de meeste districten in een gematigd of sterk tempo. Toch vertraagde over het algemeen het tempo van de prijsstijgingen, als gevolg van een combinatie van verbetering in toeleveringsketens en een verzwakkende vraag. Detailhandelsprijzen stonden onder druk, omdat consumenten steeds meer op zoek gingen naar kortingen.

De prijzen daalden voor sommige grondstoffen, waaronder hout en staal, maar de voedselprijzen stegen verder of bleven in sommige districten hoog.

Vooruitblikkend wordt voor de komende verslagperiode over het algemeen een stabiele of matige inflatie voorzien.