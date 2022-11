AEX sluit hoger dankzij techaandelen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, met hulp van techaandelen na een signaal van afkoelende inflatie in Europa.

De AEX steeg 0,9 procent tot 724,10 punten.

Op 31 oktober eindigde de AEX op 670,62 punten. Dat betekent dat november voor de index een winst van circa 8 procent opleverde.

Beleggers reageerden volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx woensdagochtend positief op berichten vanuit China. "Mogelijk kan China haar coronabeleid versoepelen als de zwakke mensen in de maatschappij een prik hebben gehad", zo stelde de expert van Lynx. China zou haast willen maken met het vaccineren van ouderen.

Vanochtend bleek de inflatie in de eurozone wat te zijn afgekoeld in november. De consumentenprijzen stegen met 10 procent, terwijl de prijsstijging in oktober nog 10,6 procent was.

"Er is steeds meer bewijs dat de inflatie heeft gepiekt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, wijzend op de sterke daling van de grondstofprijzen in de afgelopen maanden. In Europa is het bewijs nog wel erg dun, waarschuwde de analist.

Er werd uitgekeken naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell voor hints over het rentebesluit medio december. Er zijn wel wat zorgen dat een havikachtige toon van Powell de winsten op de aandelenmarkten in de afgelopen twee maanden teniet kan doen.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent 70 procent van de markt op een renteverhoging met 50 basispunten en een minderheid van 30 procent op een verhoging met 75 punten.

In de middag waren er macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten. De economie bleek in het derde kwartaal harder te zijn gegroeid dan eerder in geschat, maar de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago daalde scherp.

De banengroei in november viel ook tegen, bleek uit cijfers van ADP. Vrijdag volgt het officiële banenrapport.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0316.



De olieprijzen stegen 3 procent. De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week fors gedaald, met maar liefst 12,6 miljoen vaten. Al voorafgaand aan het rapport stond de olieprijs 3 procent hoger.

Stijgers en dalers

Koplopers in de AEX waren de techaandelen. Prosus, Just Eat Takeaway en Adyen wonnen tussen 2,5 en 4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een positief analistenrapport van New Street Research voor Adyen, maar Degroof Petercam verlaagde juist het koersdoel.

Heineken daalde 0,5 procent. De brouwer praat de komende dagen beleggers bij en sommige analisten denken dat dit een aanjager kan zijn voor de koers, die zou zijn achtergebleven bij sectorgenoten na een tegenvallend resultaat in het derde kwartaal.

Unibail-Rodamco was de sterkste daler in de AEX met een koersverlies van 2,6 procent.

In de AMX kon Arcadis op bijval van beleggers rekenen na een koersdoelverhoging door ING. Het aandeel steeg 2,1 procent.

De grootste stijger in de AMX was Basic-Fit met 3,0 procent. WDP daarentegen verloor 1,6 procent.



Smallcap Azerion verloor 1,3 procent na cijfers en een strategie-update.

Vivoryon won 9,1 procent, terwijl Vastned 3,0 procent daalde.

Tussenstand Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. De S&P daalde licht, terwijl de Nasdaq 0,4 procent steeg.