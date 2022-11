H&M schrapt 1.500 banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hennes & Mauritz is van plan om circa 1.500 banen te schrappen. Dit meldde de Zweedse modeketen woensdag. De personeelsreductie is nodig om de kosten te verlagen. Het modebedrijf verwacht dat een reorganisatie jaarlijks een besparing zal opleveren van circa 2 miljard Zweedse kroon. De eerste resultaten hiervan zullen naar verwachting in de tweede helft van 2023 zichtbaar worden. Vanwege de reorganisatie zal in het vierde kwartaal van 2022 een last worden genomen van 800 miljoen Zweedse kroon. Bron: ABM Financial News

