Duitse werkloosheid licht omhoog

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal werklozen in Duitsland is in november licht opgelopen. Dat meldde het Federale Arbeidsbureau woensdag.

Het voor seizoensinvloeden aangepaste werkloosheidspercentage kwam afgelopen maand uit op 5,6 procent tegen 5,5 procent in oktober. Ook in september en augustus was de werkloosheid 5,5 procent.

In november liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen met 17.000 op, na een toename in oktober met 9.000. Er was door economen een stijging met 10.000 verwacht.

In totaal zaten er in november 2,434 miljoen Duitsers zonder baan. In oktober waren dit er 2,442 miljoen.