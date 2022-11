Easyjet ziet omzet stijgen

(ABM FN) Easyjet heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug, waardoor er een breakeven EBIT-resultaat werd geboekt in het afgelopen jaar. Dit bleek dinsdagochtend uit definitieve cijfers van de luchtvaartmaatschappij.

"EasyJet heeft deze zomer een recordresultaat geboekt, waaruit blijkt dat onze transformatie vruchten afwerpt", aldus CEO Johan Lundgren. "In het komende jaar mikken we op klantengroei en bevinden we ons in een goede positie om het rendement en de marges te verhogen, terwijl we ons strikt op de kosten blijven richten. Met een van de sterkste balansen in de Europese luchtvaart zijn we klaar om kansen te grijpen als ze zich voordoen."

Easyjet sprak dan ook van sterke prestaties in het afgelopen vierde kwartaal van het gebroken boekjaar. Het EBITDAR-resultaat, inclusief kosten voor herstructurering of huur, kwam in het afgelopen kwartaal uit op 674 miljoen pond, de hoogste winst ooit. Bij voorlopige cijfers in oktober werd rekening gehouden met een resultaat van 665 miljoen tot 685 miljoen pond, wat min of meer stabiel zou zijn geweest ten opzichte van het resultaat in het vierde kwartaal van 2019. Een jaar eerder werd nog een kwartaalresultaat geboekt van 82 miljoen pond.

Netwerkoptimalisatie leidde volgens het luchtvaartbedrijf tot een verhoogde vraag, met een herstel van de bezettingsgraad van 72,5 procent vorig jaar tot 85,5 procent afgelopen jaar. De operationele prestaties zijn vanaf begin juli verbeterd door de getroffen maatregelen, en annuleringen op de dag zelf zijn in het vierde kwartaal lager dan in het vierde kwartaal van boekjaar 2019. Ook vervoerde Easyjet weer meer passagiers, namelijk 69,7 miljoen in het afgelopen jaar. In boekjaar 2021 waren dit er 20,4 miljoen.

Het verlies voor belastingen kwam in boekjaar 2022 uit op 178 miljoen pond, binnen de bandbreedte van 170 tot 190 miljoen pond, waar Easyjet in oktober op mikte. Daardoor werd in boekjaar 2022 een break-even bedrijfsresultaat gerealiseerd.

De nettoschuld bedroeg 700 miljoen pond, met 3,6 miljard pond in kas.

Outlook

Voor het lopende eerste kwartaal wordt een groei van de bezettingsgraad verwacht van 10 procentpunten op jaarbasis. De brandstofkosten zullen in de eerste jaarhelft wel 50 procent hoger liggen dan een jaar eerder, terwijl de inflatie naar verwachting hoog blijft.

De eerste boekingen voor de tweede jaarhelft stemmen volgens Easyjet positief. Easyjet verwacht voor de eerste jaarhelft een stijging van de capaciteit met 25 procent op jaarbasis tot circa 38 miljoen stoelen en in de tweede helft van 9 procent op jaarbasis tot 56 miljoen stoelen. In het vierde kwartaal moet de capaciteit weer op het niveau van voor de coronacrisis liggen.