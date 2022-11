WDP stelt krediet veilig van 440 miljoen euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN) WDP heeft van een groep banken een lening van 440 miljoen euro ontvangen. Dit maakte WDP maandagochtend bekend. Het betreft een lening die in 2030 afloopt en waarop een vaste rentevergoeding moet worden betaald van effectief 1,5 procent. Het syndicaat van internationale banken staat onder leiding van de China Construction Bank. Naar verwachting wordt de transacties medio januari volgend jaar afgerond. Met de lening zal WDP investeringen doen onder zijn Green Finance Framework. Bron: ABM Financial News

