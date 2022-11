AEX blijft dicht bij huis, maar Signify trekt sprintje Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur maakte de AEX een pas op de plaats op 722,85 punten. "Door Thanksgiving in de Verenigde Staten en het gebrek aan richtinggevend nieuws, zullen de beurzen naar verwachting de week rustig eindigen", aldus analist Sophie Lund-Yates van Hargreaves Lansdown. Volgens de analist blijven er wel zorgen over het sentiment onder consumenten en de economische groei. Cijfers vanochtend lieten evenwel zien dat het vertrouwen onder Franse en Duitse consumenten toeneemt. En de Duitse economische groei bleek ook een kleine meevaller. Daarnaast wezen analisten van IG op zorgen dat de Chinese coronabeperkingen in stand blijven nu het aantal besmettingen in het land flink oploopt. "De hoop op een volledige heropening van de Chinese economie verschuift verder naar de achtergrond", aldus IG. Beleggers zullen naar nieuwe signalen zoeken om het recente herstel verder door te kunnen zetten, nu de rentes in de VS verder lijken te stijgen. IG wees verder op de relatief lage handelsvolumes. "Het zal een rustige handelsdag worden, na Thanksgiving." Wall Street sluit vrijdag eerder de deuren, terwijl de Amerikaanse beurzen op donderdag helemaal gesloten waren. Lund-Yates van Hargreaves Lansdown ziet in heel Europa vooral energieaandelen er goed bij liggen vandaag, geholpen door een hogere olieprijs. Zo steeg Shell in Amsterdam met een procent. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0394. De olieprijzen stegen met ruim twee procent tot krap 80 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won alleen Signify meer twee procent. Unibail verloor 1,3 procent. Donderdag waren vastgoedaandelen nog de uitblinkers. In de AMX won OCI 1,9 procent op 39,68 euro na een koersdoelverhoging van ING van 40,00 naar 44,00 euro. Zakenbank Jefferies verhoogde het koersdoel voor Vopak van 24,50 naar 30,00 met handhaving van het Houden advies. Jefferies gaf aan dat het tankopslagbedrijf over het derde kwartaal beter dan verwacht heeft gepresteerd. Het aandeel steeg met 0,3 procent tot 28,07 euro. In de AScX won Sligro liefst 7,8 procent. Ebusco klom 5,8 procent, nadat een Frans contract werd bevestigd. De order omvat de levering van 76 bussen. Bron: ABM Financial News

