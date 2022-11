ING verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor OCI verhoogd van 40,00 naar 44,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analyse door de bank. Aanleiding voor deze verhoging is de opwaartse bijstelling van de ramingen voor de aangepaste EBITDA voor 2022 tot en met 2024 op basis van voorziene hogere stikstofprijzen. Voor dit jaar verhoogde ING de raming voor de EBITDA met 7 procent, voor volgend jaar met 23 procent en voor 2024 zelfs met 30 procent, waarmee deze respectievelijk uitkomen op 4,1 miljard, 3,3 miljard en 2,6 miljard dollar. Deze ramingen komen volgens ING overeen met de analistenconsensus van Bloomberg. De analisten van ING zien het risicoprofiel van OCI verbeteren, spreken van een aantrekkelijke waardering en dat de aandeelhouder goed wordt beloond door het bedrijf. Het aandeel OCI noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,4 procent hoger op 39,08 euro. Bron: ABM Financial News

