Tesla moet tienduizenden auto's terugroepen in China

Dat zou inderdaad beter zijn, die matige kwaliteit is zelfs zo erg dat GM in zijn kwartaal update een kopje had staan dat ze veel verdienen aan reparaties aan Tesla’s omdat de klantenservice onbereikbaar is en dat erg amper servicepunt zijn. Dit mag ook aangescherpt worden. Het lijkt me duidelijk waar de winstgroei van tesla vandaan kwam. Beknibbelen op kwaliteit en service. Daar krijgen ze nu dan ook de rekening voor gepresenteerd. Het lijkt me daardoor een juiste conclusie dat tesla moet kiezen uit potentiële desastreuze imagoschade maar wel proberen om winstgroei te realiseren of de interne problemen oplossen maar de winstgroei in de ijskast te Parkeren. Het lijkt me logisch dat de winstprognoses snel naar beneden wordt gesteld en een sell op dit aandeel komt.



(Ondanks dat dit wel vaak het paradepaardje is van de analisten , wat het wel extra pijnlijk maakt om er flink naast te zitten)