Rode cijfers Credit Suisse houden aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Credit Suisse verwacht in het lopende vierde kwartaal opnieuw een fors verlies te boeken. Dit maakte de Zwitserse bank woensdag bekend. Credit Suisse voorziet in het vierde kwartaal een verlies voor belastingen van 1,5 miljard frank, omgerekend circa 1,5 miljard euro. De bank zou daarmee voor het vijfde kwartaal op rij verlies boeken. Lagere deposito's en een lager beheerd vermogen leiden tot teruglopende rentebaten en minder commissies en fees, aldus Credit Suisse, waardoor de vermogensbeheertak een flink verlies laat optekenen. Sinds 11 november stroomde er 6 procent aan beheerd vermogen uit de bank. De uitstroom is wel wat afgenomen in de eerste twee weken van oktober, zo meldde de bank. Verder verwacht Credit Suisse ook een verlies van 75 miljoen frank te maken op de verkoop van zijn belang in het in Amsterdam genoteerde Allfunds Group. De bank blijft vasthouden aan de doelen voor de kapitaalratio in 2025. Tussen 2023 en 2025 moet de kapitaalratio uitkomen rond 13 procent en moet in 2025 meer dan 13,5 procent zijn. Verder zei Credit Suisse dat het personeelsbestand tegen het einde van het jaar met 5 procent moet worden teruggebracht, wat circa 2.700 werknemers treft. De herstructureringskosten zullen in het vierde kwartaal circa 250 miljoen frank bedragen. Bron: ABM Financial News

