Pharming presenteert nieuwe studiedata

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming zal op 10 december nieuwe studiedata over leniolisib in de Amerikaanse staat Louisiana presenteren. Dit maakte het biotech woensdag bekend. De presentatie van de data vindt plaats tijdens de 64e American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition. Het middel leniolisib is een remmer met immunomodulerende en mogelijk anti-neoplastische activiteiten, aldus Pharming. Bron: ABM Financial News

