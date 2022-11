UBS: stopzetten Zwitserse vitamineproductie kost DSM omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM zal wellicht een Zwitserse vitaminefabriek sluiten en dat heeft gevolgen voor de omzet. Dit blijkt dinsdag uit een rapport van UBS. Een eventuele stillegging van de productie van vitamine A en E in Sisseln, zoals gemeld door Feedinfo, zou de omzet van DSM volgens UBS met circa 540 miljoen euro op jaarbasis raken. UBS tekende aan dat het oponthoud vermoedelijk geen jaar duurt en dat een dergelijke omzetderving in de nieuwe fusiecombinatie met Firmenich 3,5 tot 4,0 procent van de nieuwe groepsomzet uitmaakt. Verder schat UBS de negatieve impact voor de EBITDA op 40 tot 50 miljoen euro, waarbij de bank er rekening mee houdt dat de vitamine A-activiteiten van DSM break-even opereren. UBS heeft een koopadvies voor het aandeel DSM met een koersdoel van 145,00 euro. DSM noteerde dinsdag op een vlak Damrak 2,6 procent lager op 125,35. Bron: ABM Financial News

