Fugro krijgt offshore opdracht langs kust VS

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft van joint venture Community Offshore Wind een offshore-onderzoeksopdracht in de Verenigde Staten ontvangen. Dit meldde de bodemonderzoeker maandag nabeurs. Met het offshore onderzoek ondersteunt Fugro een locatie-evaluatie en de conceptontwerpactiviteiten in de New York Bight, een driehoekige inkeping langs de Atlantische kust van de VS. De werkzaamheden beginnen dit jaar en het merendeel zal in 2023 worden uitgevoerd. De financiële details van de opdracht werden niet gemeld. Bron: ABM Financial News

