'Beleggersdag NN Group stelt teleur'

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe financiële doelen die NN Group heeft gesteld op zijn beleggersdag in Londen zijn lager dan verwacht voor de kapitaalaanwas en de inkoop van eigen aandelen. Dit stelde JPMorgan donderdag. De kapitaalaanwas van 1,8 miljard euro in 2025 is ruim lager dan de 2,0 miljard euro die de zakenbank had ingecalculeerd. En de minimale aandeleninkoop van 250 miljoen euro per jaar is ook een tegenvaller, en verklaart de negatieve koersreactie. JPMorgan rekende op een verhoging naar 350 miljoen euro. Toch blijft het aandeel een stevig kapitaalrendement geven, benadrukt de zakenbank. Maar deze nieuwe doelen zullen de analistenconsensus niet omhoog tillen. JPMorgan heeft een Neutraal advies met een koersdoel van 50,00 euro voor NN. Het aandeel daalt donderdag 7,3 procent naar 41,08 euro. Bron: ABM Financial News

