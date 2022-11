Update: NN Group verhoogt doel voor aanwas kapitaal

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft zoals verwacht zijn doelstelling voor de jaarlijkse aanwas van kapitaal verhoogd, maar houdt de doelen voor de teruggave van kapitaal in de komende jaren ongewijzigd. Dat blijkt uit een update die de verzekeraar donderdag publiceerde voor zijn beleggersdag.

De doelstelling voor de kapitaalaanwas was 1,5 miljard euro in 2023 maar dit werd in 2021 al behaald. De lat gaat nu omhoog naar 1,8 miljard euro in 2025. Daarbij denkt het bedrijf de vrije kasstroom vanaf het niveau van 2021, van 1,58 miljard euro, jaarlijks met middelhoge enkele cijfers te kunnen laten groeien.

De hogere doelstelling voor het jaarlijks te genereren kapitaal komt overeen met de verwachtingen van analisten. De consensusverwachting lag al op 1,8 miljard euro voor 2024, stelde Berenberg in aanloop naar de beleggersdag. JPMorgan zag een bedrag van 2,0 miljard euro als haalbaar voor 2025.

Uit de presentatie bij de beleggersdag van NN blijkt dat de verzekeraar voor de Nederlandse activiteiten in 2025 mikt op 1,55 miljard euro te genereren kapitaal, waarvan 1,15 miljard uit de levensverzekeringen en de rest uit niet-leven en bankieren. Voor de Europese en Japanse activiteiten is de doelstelling in totaal 575 miljoen euro. Dit telt op tot iets meer dan 2,1 miljard euro, maar daar moet zo'n 300 miljoen af voor kosten van de holding, schulden en herverzekering.

NN Group houdt vast aan zijn doelstelling om een progressief dividend uit te keren, met daarnaast een jaarlijkse aandeleninkoop van tenminste 250 miljoen euro. Het dividend steeg de afgelopen jaren al van 2,16 euro in 2019 naar 2,49 euro in 2021, een stijging van 7 procent per jaar. Deze trend lijkt in elk geval te worden doorgetrokken in 2022.

Sommige analisten hopen op extra dividend of aandeleninkopen. In 2022 werd er al extra 750 miljoen aandelen ingekocht, om het overtollige kapitaal aan aandeelhouders terug te geven.

"We blijven gedisciplineerd met de aanwending van kapitaal", stelde NN. Dit kan worden gebruikt voor overnames in bestaande markten die strategisch en cultureel passen, maar ook voor teruggave aan aandeelhouders.

De nieuwe strategie werd twee jaar geleden ingezet tijdens de coronapandemie, en nu zijn er geopolitieke spanningen en een energiecrisis die de economische vooruitzichten de komende jaren zullen beïnvloeden, zei CEO David Knibbe. De hoge rente is echter positief en de impact van inflatie is beheersbaar, volgens NN.

Het Niet-Leven-bedrijf zal verder worden geoptimaliseerd en NN Group mikt op een gecombineerde ratio van 93 tot 95 procent. Deze doelstelling lag voor 2023 op 94 tot 96 procent.

NN Group wil ook emissievrij worden in 2050 en verhoogt de investeringen in klimaatoplossingen tot 11 miljard euro in 2030, van 5 miljard tot nu toe.

Update: om informatie toe te voegen.