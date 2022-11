Video: schrijf energie-aandelen nog niet af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen in zowel oude als nieuwe energie zijn volgens Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere interessant en moeten nog niet worden afgeschreven. Dat de markt daar nu even anders over lijkt te denken, is volgens de expert logisch na de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers, covid-versoepelingen in China en sterke bedrijfscijfers, met name in Europa. "Dat geeft de aandelenmarkten vleugels." En hoewel veel weer wordt zoals vroeger, zal dat volgens de beurskenner niet gelden voor de energieprijzen. "Die gaan echt langer hoog blijven." En dat is volgens Van Oudheusden zowel positief voor aandelen in de oude energie als de nieuwe energie. Klik hier om te horen waarom aandelen in zowel oude als nieuwe energie aantrekkelijk blijven en tech ook kansen biedt Bron: ABM Financial News

