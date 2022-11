Barclays verlaagt koersdoel Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 50,00 naar 45,00 euro met een onveranderd Gelijkgewogen advies. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de zakenbank. Galapagos heeft volgens Barclays sterke kwartaalcijfers gepubliceerd, waarbij het de outlook voor de verkoop van Jyseleca verhoogde, aldus analist Emily Field. De verwachte cashburn bleef gehandhaafd. Galapagos hield onlangs ook een beleggersdag, waarna een verkoopgolf in het aandeel volgde. Dit heeft volgens de analist te maken met het feit dat de nieuwe strategie tijd zal vergen. Het aandeel Galapagos daalde woensdag 1,4 procent tot 40,31 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.