Beursblik: ING verlaagt koersdoel TKH fors

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor TKH verlaagd van 61,00 naar 52,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Tijs Hollestelle noemde het geruststellend dat TKH in het derde kwartaal een hoger dan voorziene omzet boekte, aangejaagd door hogere volumes én prijzen in alle divisies. De winstgevendheid was in lijn met de verwachtingen, waarbij de marges dan weer wat lager uitviel dan ING had verwacht. De boodschap voor de bandenactiviteiten was gemengd, aldus Hollestelle, waarbij de verstoringen in de aanvoerketen waarschijnlijk aanhouden in 2023 en op de winstgevendheid zullen drukken. ING verlaagde de verwachtingen voor het EBITDA-resultaat in 2023 met circa 10 procent tot 259 miljoen euro, als gevolg van de margedruk in de Manufacturing-divisie. Tegelijk verlaagde ING de omzetverwachtingen met 3,6 procent voor volgend jaar. ING voorziet nu een daling van de omzet met 3 procent. Op basis van de nieuwe ramingen voor 2023 ging het koersdoel omlaag. Wel werd het koopadvies gehandhaafd, omdat TKH minder afhankelijk is geworden van economische groei. Ook zullen de lopende capaciteitsuitbreidingen in eindmarkten positief zijn voor het bedrijf, denkt ING. Het aandeel TKH verloor woensdag 3,1 procent op 38,66 euro. Bron: ABM Financial News

