Sterke omzetgroei TKH Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in het derde kwartaal van dit jaar een sterke omzetgroei gerealiseerd, terwijl ook de winst en het orderboek verder aantrokken. Dit meldde de onderneming uit Haaksbergen dinsdag in een kwartaalupdate. "Ondanks een uitdagend klimaat, bouwen we verder op onze recordprestaties dit jaar", aldus CEO Alexander van der Lof. "Onze omzet en het aantrekkende orderboek laten zien dat TKH goed gepositioneerd is om te profiteren van digitalisering, automatisering en de energietransitie." De topman verwacht een record orderinstroom dit jaar. Verder merkte de topman op dat TKH in het derde kwartaal conform verwachting presteerde. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met krap 17 procent tot 451,2 miljoen euro. Het EBITA-resultaat exclusief eenmalige inkomsten en uitgaven, steeg met 4,4 procent tot 55,2 miljoen euro. Alle segmenten droegen bij aan de omzetgroei, al bleef de omzetgroei in Smart Manufacturing-systemen beperkt door tekorten en verstoringen in de aanvoerketen. Het rendement op de omzet liep wel wat terug van 13,7 procent vorig jaar tot 12,2 procent in het afgelopen kwartaal. Het orderboek trok verder aan ten opzichte van een kwartaal eerder, zonder dat TKH dit specificeerde. Outlook TKH mikt voor 2022 onverminderd op een winst voor amortisatie en eenmalige inkomsten en kosten van 136 tot 144 miljoen euro ten opzichte van 113,9 miljoen euro in 2021. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.