Beursblik: groei pakketvolumes leidt tot hoger marktaandeel InPost

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het derde kwartaal de groei van de pakketvolumes verder zien aantrekken, hetgeen tot een hoger marktaandeel heeft geleid. Dit concludeerde analist David Kerstens van Jefferies vrijdag. Jefferies zag een groei van de pakketvolumes met 32 procent in het derde kwartaal, waar de groei in de eerste jaarhelft nog 17 procent was. "Dit leidt tot een hoger marktaandeel", aldus Kerstens. Hij meent dat pakketkluisjes aantrekkelijker worden bij een hoge inflatie. Als gevolg loopt InPost voor op zijn doelstellingen voor dit jaar, waarbij een voorziene vertraging naar een lage dubbelcijferige volumegroei in het vierde kwartaal wordt gecompenseerd door een prijsverhoging van 12 procent bij Allegro. Jefferies verhoogde de raming voor de winst per aandeel voor dit jaar met 5 procent, maar paste de taxaties na dit jaar niet aan. Jefferies heeft een koopadvies op InPost met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel sloot donderdag op 6,90 euro. Bron: ABM Financial News

