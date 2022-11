Wall Street euforisch na meevallende inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag fors hoger geëindigd en beleefden daarmee hun beste dag sinds april 2020. De S&P 500 steeg 5,5 procent op 3.956,37 punten, de Dow Jones index won 3,7 procent op 33.715,37 punten en de Nasdaq sloot liefst 7,4 procent in de plus bij een stand van 11.114,15 punten.

Donderdag werd bekend dat de Amerikaanse consumentenprijzen in oktober op jaarbasis met 7,7 procent zijn gestegen, tegen 8,2 procent in september. Op maandbasis bedroeg de inflatie 0,4 procent, wat gelijk was aan de voorgaande maand. De kerninflatie kwam uit op 0,3 procent.

"De inflatie is eindelijk gaan dalen en dit is het beste nieuws dat verwacht mocht worden. Eén ding is zeker, namelijk dat de Fed de rente nog steeds zal verhogen, maar het is niet nodig om agressief te zijn, wat betekent dat het tempo van de renteverhogingen nu zal vertragen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade in reactie op de inflatiedata.

"Dat [inflatie] is één van de belangrijkste cijfers voor de Fed, aangezien ze overwegen om het tempo van de renteverhogingen volgende maand te vertragen, hoewel het de moeite waard is om in gedachten te houden dat er na dit rapport nog een inflatierapport verschijnt voor de volgende vergadering", zei Deutsche Bank.

De markt schat de kans op een renteverhoging van 50 basispunten door de Fed in december nu in op 80 procent. Dat was woensdag nog 57 procent.

Daarnaast werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week zijn gestegen met 7.000 aanvragen naar 225.000, terwijl de markt rekende op 220.000 aanvragen.

De euro/dollar reageerde sterk op de inflatiecijfers en steeg bijna 2 procent op 1,0191. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot ruim onder de 4 procent, naar 3,84 procent.

Een vat WTI-olie werd donderdag ruim een half procent duurder bij een zwakkere dollar, hoewel er zorgen blijven over de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

Beyond Meat steeg ruim 20 procent. De Amerikaanse producent van vleesvervangers heeft de verliezen het afgelopen kwartaal zien oplopen, terwijl de omzet daalde vanwege een zwakke markt voor vleesvervangers, meer concurrentie en de hoge inflatie.

Rivian heeft het afgelopen kwartaal een kleiner dan verwacht verlies geboekt en handhaafde de productieramingen voor 2022. Het aandeel won 17,5 procent.

Cryptobeurs Binance heeft besloten af te zien van de overname van concurrent FTX.com. Bitcoin steeg bijna 15 procent in waarde en het aandeel Coinbase sloot bijna 11 procent in de plus.