Adyen voorziet geen ontslagronde

(ABM FN-Dow Jones) Adyen voorziet niet dat het moet ingrijpen met een ontslagronde om de tegenwind in de wereldeconomie op te vangen. Dit zei CEO Pieter van der Does donderdag in een brief aan het personeel.

Nu er in techsector grote ingrepen worden aangekondigd omdat de inkomsten teruglopen, bijvoorbeeld door Meta en Twitter, vond de topman van Adyen het verstandig om zijn personeel te melden "waarom we er bewust voor kiezen om dergelijke ontwikkelingen niet te volgen".

Adyen zit in een "investeringsmodus", en het uitbouwen van het team in 2023 met dezelfde aantallen als in 2022 is daarvoor volgens Van der Does essentieel.

"We houden onze ogen gericht op de horizon", schreef de CEO.

Juist nu denkt Adyen de kans te krijgen om het team met kwaliteit uit te bouwen, wat in de afgelopen jaren soms moeilijk ging.

In 2024 denkt Adyen ongeveer op het niveau te zitten qua personeel waar het wil zijn, en dan zal het tempo van aannemen van nieuw personeel ook op een lager pitje komen.

"We mogen ons gelukkig prijzen dat we in een hoge groeimodus zitten", aldus Van der Does.