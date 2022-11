Beyond Meat ziet verlies oplopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beyond Meat

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat heeft het afgelopen kwartaal de verliezen zien oplopen op een lagere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse producent van vleesvervangers. Het concern kwam half oktober al met een omzetwaarschuwing en zei destijds in het derde kwartaal een omzet van 82 miljoen dollar te verwachten, een daling van 23 procent op jaarbasis, vanwege een zwakke markt voor vleesvervangers, meer concurrentie en de hoge inflatie. Beyond Meat boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 101,7 miljoen dollar, ofwel 1,60 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 54,8 miljoen dollar, ofwel 0,87 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis boekte het concern eveneens een verlies van 1,60 dollar per aandeel. De omzet daalde van 106,4 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar naar 82,5 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Outlook Voor het hele jaar voorziet Beyond Meat een omzet van 400 tot 425 miljoen dollar. In de eerste negen maanden van dit jaar boekte het concern een omzet van 339,0 miljoen dollar. Het aandeel Beyond Meat noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 1,4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

