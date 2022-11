Goldman kijkt mogelijk naar overnames van betaaltechbedrijven - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs zou interesse hebben om een bedrijf in betaaltechnologie te kopen. Dit meldde The Wall Street Journal dinsdag op basis van bronnen. Met een dergelijke overname wil Goldman zijn eigen activiteiten op het vlak van creditcards uitbouwen, volgens de zakenkrant. Goldman zou vorig jaar gesproken hebben met Deserve over een overname. Namen van andere interessante overnameprooien die vielen, zijn Cardless en CoreCard. Een woordvoerder van Goldman zei tegen The Wall Street Journal dat er momenteel niet wordt gekeken naar overnames in dit segment. Met de bestaande technologie van de bank zou Goldman dit zelf kunnen uitbouwen, zonder overnames. Bron: ABM Financial News

