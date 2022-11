'ABN AMRO boekt minder winst' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO zal in het derde kwartaal naar verwachting minder winst boeken door hogere voorzieningen voor oninbare leningen. Dat blijkt een analistenconsemsus die de bank zelf samenstelde. De nettowinst wordt gemiddeld op 301 miljoen euro ingeschat, tegen 343 miljoen euro een jaar eerder. De netto-rentebaten zouden zijn gestegen van 1,20 miljard euro een jaar eerder naar 1,23 miljard euro. Dat is inclusief een min van 110 miljoen euro vanwege de aangescherpte voorwaarden van goedkope TLTRO-funding door de ECB en een compensatieregeling voor te hoge rentes op doorlopende kredieten. De fee-inkomsten stegen van 413 miljoen naar 430 miljoen euro een jaar eerder, dankzij hogere tarieven voor betaalpakketten. Door de zwakkere marktomstandigheden zullen de prestatiefees wel minder zijn dan in het tweede kwartaal. Al met al rekenen de analisten op 5 procent hogere operationele inkomsten dan een jaar eerder, wat 4 procent minder zou zijn dan in het tweede kwartaal. De operationele kosten blijven vrijwel gelijk, al is dat wel met hogere personeelskosten na de loonsverhogingen in de nieuwe CAO. De personeelskosten stijgen van 575 naar 591 miljoen euro, verwachten analisten. De voorzieningen voor slechte leningen gaan van een vrijval van 12 miljoen euro een jaar geleden naar een toevoeging aan de stroppenpot van 107 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. De nettorentemarge zou stijgen op jaarbasis van 117 naar 119 basispunten. In het tweede kwartaal was die 127 basispunten, maar in het derde kwartaal is er een eenmalige impact van een compensatie voor consumenten van te hoge betaalde rentes. Bron: ABM Financial News

