Beursblik: ING verlaagt koersdoel Ordina

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor Ordina verlaagd van 5,75 naar 5,25 euro bij handhaving van het koopadvies. ING verlaagde de taxaties voor Ordina licht, terwijl de verwachtingen voor de kapitaalkosten omhoog gingen vanwege de hogere rentes. De update over het derde kwartaal noemde analist Marc Zwartsenburg conform verwachting, waarbij het omzetmomentum goed was, maar de onderliggende impact van de looninflatie en lagere productiviteit wel de marges raakt. De instroom van nieuwe werknemers was positief, zo oordeelde Zwartsenburg. Wel ziet de analist graag wat meer operationele leverage met het oog op prijsverhogingen en omzetgroei, maar het vierde kwartaal zal nog steeds een uitdagend kwartaal worden. Zwartsenburg wees onder meer op de moeilijke vergelijkingsbasis. Op langere termijn ligt Ordina op schema om de doelen voor 2026 te behalen of zelfs te overtreffen, gezien de groei nog steeds boven de voorziene 5 tot 8 procent ligt. Ook voor 2022 lijkt Ordina boven de eigen margedoelstelling uit te komen. "De waardering is aantrekkelijk en de balans biedt ruimte voor dividenduitkeringen of overnames", aldus Zwartsenburg. Het aandeel Ordina daalde maandag met 0,7 procent tot 3,62 euro. Bron: ABM Financial News

