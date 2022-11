'Geen verrassingen PostNL voorzien na winstwaarschuwing'

(ABM FN-Dow Jones) PostNL zal maandag bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal vermoedelijk niet met nieuwe verrassingen komen, nadat het postbedrijf al eerder met een tussentijdse update kwam waarin de outlook voor 2022 werd verlaagd.

Eind oktober waarschuwde PostNL voor tegenwind. De inflatie is gestegen tot een recordniveau en tegelijkertijd zakte het consumentenvertrouwen weg tot een historisch dieptepunt. "Dit werkt negatief door in de consumentenbestedingen en houdt naar verwachting de komende kwartalen aan", zo waarschuwde het postbedrijf in oktober.

Het postbedrijf verwacht dat de pakketvolumes in het derde kwartaal met 1,1 procent daalden, wat een omzet oplevert van 506 miljoen euro. Bij briefpost daalden de volumes met 9,3 procent, wat omzet betekent van 328 miljoen euro. De groepsomzet van PostNL komt daarmee in het derde kwartaal vermoedelijk uit op 709 miljoen euro. Dat is 20 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Degroof Petercam vindt deze verwachting van de omzet een meevaller. "Maar dat geldt niet voor de aangepaste EBIT", aldus analisten.

De genormaliseerde EBIT zal vermoedelijk 20 miljoen euro negatief zijn, verwacht PostNL. Dat was een jaar eerder nog 23 miljoen euro. Degroof mikte op een winst van 10 miljoen euro.

De vrije kasstroom schat PostNL in op 49 miljoen euro negatief, als gevolg van de lagere EBIT en de fasering van het werkkapitaal.

"Als gevolg van de verder verslechterende macro-economische omstandigheden en de aanhoudende onzekerheid is het niet langer realistisch om te veronderstellen dat de eerdere verwachting voor de genormaliseerde EBIT en de vrije kasstroom in 2022 gehaald worden", waarschuwde PostNL in oktober.

Afgelopen zomer verlaagde PostNL de outlook voor 2022 ook al.

PostNL verwacht inmiddels dit jaar een genormaliseerde EBIT van 145 tot 175 miljoen euro te realiseren, waar eerder nog werd gemikt op 170 tot 210 miljoen euro. De vrije kasstroom zou tussen de 110 tot 140 miljoen euro uitkomen, waarbij PostNL waarschuwde te verwachten aan de onderkant van deze bandbreedte uit te komen.

De winstwaarschuwing in oktober kwam voor analisten niet als een verrasing.

Analist David Kerstens van Jefferies stelde wel naar aanleiding van de winstwaarschuwing, dat de doelstellingen voor 2024 nu buiten bereik liggen, hoewel PostNL deze outlook nog niet heeft afgeschoten.

Aantrekkende concurrentie zet een rem op een herstel van de volumes en de marges.

Kerstens benadrukte ook dat PostNL's grootste concurrent voor pakketbezorging, DHL, onlangs aangegeven heeft zich te gaan richten op de bezorging van post in Nederland, wat het monopolie van PostNL ondermijnt.