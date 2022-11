eBay verkocht belang in Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) eBay heeft het resterende belang in Adyen verkocht. Dit bleek uit de kwartaalcijfers van het moederbedrijf van onder meer het Nederlandse marktplaats. Het belang, volgens Bloomberg 66.000 aandelen, werd verkocht voor ongeveer 120 miljoen dollar. Het aandeel Adyen daalde donderdag met 8,0 procent naar 1.313,20 euro, ofwel een daling van de beurswaarde met meer dan drie miljard euro. Bron: ABM Financial News

