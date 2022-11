Meer omzet maar minder winst voor Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft in het afgelopen kwartaal, ondanks een hogere omzet, minder resultaat geboekt. Dit bleek donderdag uit de resultaten van het IT-bedrijf.

De omzet steeg met 8,8 procent naar 103,1 miljoen euro. Ordina boekte in het derde kwartaal een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 10,6 miljoen euro, in vergelijking met 11,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder, terwijl de marge daalde van 11,9 procent naar 10,3 procent.

Onder de streep restte een nettowinst van 4,2 miljoen euro in vergelijking met 5,2 miljoen euro vorig jaar.

De netto kaspositie bedroeg eind september 29,8 miljoen euro tegen 35,3 miljoen euro eind september 2021. Ordina realiseerde in de eerste negen maanden een vrije kasstroom van 19,7 miljoen euro. Dat was iets meer dan de 19,2 miljoen euro in dezelfde periode in 2021.

In de eerste negen maanden boekte Ordina een omzetgroei van 9,9 procent, wat resulteerde in een EBITDA van 38,8 miljoen euro en een marge van 12,2 procent.

Outlook

Ordina onthield zich ook dit keer van een concrete outlook, maar gaf wel aan dat de marktomstandigheden uitdagend zijn. Klanten genereren een structurele vraag naar digitale veranderingen en Ordina blijft aan die vraag prioriteit verlenen.

CEO Jo Maes is ervan overtuigd dat Ordina goed gepositioneerd is om in de komende periode de groei en financiële prestaties te handhaven.

Het aandeel Ordina sloot woensdag op 3,85 euro.