Update: Fed verhoogt rente opnieuw met 75 basispunten

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente opnieuw verhoogd met 75 basispunten. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De federal funds rate werd met 75 basispunten verhoogd naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. Het besluit werd unaniem genomen. Half juni, eind juli en eind september verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente ook al met 75 basispunten, na een renteverhoging met 50 basispunten in mei en 25 basispunten medio maart. De Amerikaanse centrale bank sprak over een bescheiden groei van bestedingen en productie, terwijl de banengroei robuust was en de werkloosheid laag is gebleven. "De inflatie blijft hoog, als gevolg van onevenwichtigheden in vraag en aanbod in verband met de [corona]pandemie, hogere voedsel en energieprijzen en bredere prijsdruk", aldus de Fed. De Amerikaanse centrale bank voegde eraan toe dat de oorlog in Oekraïne voor extra opwaartse druk zorgt en drukt op de wereldwijde economie. De Fed herhaalde te blijven streven naar maximale werkgelegenheid en een inflatie op de lange termijn van 2 procent. De centrale bank zei te verwachten dat verdere verhogingen van de rente passend zullen zijn om de inflatie op termijn terug te kunnen brengen tot 2 procent. De Fed verlaagde eerder de rente tot bijna nul procent en begon met het opkopen van obligaties in 2020 om de Amerikaanse economie te steunen tijdens de coronacrisis, die leidde tot een diepe, maar korte recessie. De centrale bankiers kwamen toen overeen om de rente rond het nulpunt te houden totdat de inflatie net boven de 2 procent zou komen en de arbeidsmarkt richting volledige werkgelegenheid zou terugkeren. De Fed zei eind januari al dat aan al deze voorwaarden is voldaan. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

