DSM verlaagt outlook 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het derde kwartaal van 2022 meer omzet en een hogere EBITDA behaald, maar verlaagde wel de outlook voor heel het jaar. Dit maakte het Nederlandse speciaalchemiebedrijf dinsdagochtend bekend. DSM verwacht voor dit jaar een lage enkelcijferige groei van de aangepaste EBITDA, terwijl eerder nog werd gemikt op een stijging van 5 tot 10 procent. "We blijven kampen met de gestegen prijzen voor energie en grondstoffen, vooral in Europa, hoewel met vertraging", aldus CEO's Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze. "De vraag in de markt blijft wel veerkrachtig in alle drie divisies in een uitdagend macro-economisch klimaat", voegden zij toe. DSM blijft vertrouwen houden in de doelen op de middellange termijn. Verder zeiden de bestuurders dat er goede vooruitgang wordt geboekt in de afronding van de desinvestering van Engineering Materials aan Advent International en LANXESS en aan de aanstaande fusie met Firmenich. Eind mei werd bekend dat DSM en Firmenich gaan fuseren. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis van 1.824 miljoen naar 2.182 miljoen euro, waar analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op 2.097 miljoen euro. De grootste divisie in omzet, Health, Nutrition & Bioscience, liet een sterke omzetgroei zien van 20 procent tot 2.169 miljoen euro. De omzet bij Animal Nutrition & Health steeg met 15 procent tot 975 miljoen euro. En Bij Health, Nutrition & Care ging het om een groei met 22 procent tot 770 miljoen euro. Food & Beverage zag de omzet met 31 procent stijgen tot 405 miljoen euro. De groei was grotendeels te danken aan hogere prijzen en gunstige wisselkoerseffecten, maar ook de volumes stegen met 2 procent. En de aangepaste EBITDA van DSM liep op van 347 naar 356 miljoen euro, waar analisten vooraf mikten op 359 miljoen euro. Dit bleek goed voor een marge van 16,3 procent tegen 19 procent een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.