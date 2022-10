Meevallende cijfers Signify maar wel outlookverlaging Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het derde kwartaal een flinke omzetstijging geboekt, maar verlaagde wel de outlook voor heel dit jaar Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van de verlichtingsspecialist. "Een solide omzetgroei in een steeds volatielere omgeving", zei CEO Eric Rondolat vrijdag. Hij wees onder meer op een aanhoudende vertraging in China. Maar vanwege "onzekere vooruitzichten op de korte termijn en de aanhoudende zwakte in het consumentensegment en de Chinese markt", ging de outlook voor 2022 wel omlaag. Voor heel dit jaar rekent Signify niet langer op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent, maar op 2 tot 3 procent. En voor de aangepaste EBITDA-marge en de vrije kasstroom gaat Signify uit van de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedtes. Voor de marge ligt die op 11,0 tot 11,4 procent en voor de vrije kasstroom op 5 tot 7 procent van de omzet. Analisten gaan uit van 3,1 procent groei en een marge van 10,7 procent. Signify waarschuwde dat het verwacht dat de "structureel zwakkere" omstandigheden de komende kwartalen zullen aanhouden. Reden voor CEO Rondolat om de kosten scherp in de gaten te houden. Wel noemt de topman de stijgende energieprijzen gunstig voor de vraag naar de energiearme producten die Signify levert. Resultaten Signify boekte een omzet van 1,91 miljard euro, tegen 1,64 miljard euro in het derde kwartaal van 2021. Analisten rekenen op een omzet van 1,87 miljard euro. De vergelijkbare omzetgroei, die werd geschat op 3,9 procent, kwam uit op 4,3 procent. Bij de conventionele verlichting liep de omzet terug met 9,5 procent, hetgeen beter was dan de krimp van 15,0 procent die analisten hadden voorzien. Het aangepaste EBITDA-resultaat klom evenwel van 182 miljoen naar 199 miljoen euro, 6 miljoen euro meer dan de consensus, terwijl de bijbehorende marge daalde van 11,1 naar 10,4 procent, fractioneel meer dan de 10,3 procent die analisten hadden verwacht. In het vierde kwartaal zien de analisten een opleving van de marge naar 12,5 procent. De nettowinst kwam afgelopen kwartaal uit op 112 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 94 miljoen euro. Analisten rekenden op een lichte daling tot 93 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

