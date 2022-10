Outlook Amazon stelt teleur

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Amazon zijn donderdag nabeurs hard onderuit gegaan, nadat de Amerikaanse e-commercereus met een teleurstellende outlook kwam.

"Er gebeurt duidelijk veel in de macro-economische omgeving, en we zullen onze investeringen in evenwicht brengen om meer gestroomlijnd te zijn zonder onze belangrijkste strategische langetermijninvesteringen in gevaar te brengen", zei CEO Andy Jassy in een toelichting.

Voor het derde kwartaal rekende Amazon zelf op een operationele winst van 0 tot 3,5 miljard dollar en een omzet van 125 tot 130 miljard dollar. Het operationele resultaat kwam uit op 2,5 miljard dollar, van 4,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De winst was vooral te danken aan het segment Amazon Web Services, waar een winst van 5,4 miljard dollar in de boeken kwam, hoewel de omzet van 20,5 miljard dollar licht tegenviel. In de segmenten Noord-Amerika en internationaal schreef Amazon rode cijfers.

In de verslagperiode steeg de omzet met 15 procent naar 127,1 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 127,29 miljard dollar.

Onder de streep schreef Amazon een winst van 2,9 miljard dollar, tegenover een winst van 3,2 miljard dollar in het derde kwartaal van 2021. De markt rekende op een winst van 0,22 dollar per aandeel, waar Amazon in werkelijkheid een winst van 0,28 dollar rapporteerde.

Outlook

Voor het vierde kwartaal rekent Amazon op een operationele winst van 0 tot 4,0 miljard dollar en een omzet van 140 tot 148 miljard dollar. Daarbij rekent Amazon op een ongunstig valuta-effect van ongeveer 460 basispunten.

De markt rekende op een operationele winst van 5 miljard dollar in het vierde kwartaal en een omzet van 155,1 miljard dollar.



Het aandeel daalde donderdag bijna 19 procent in de nabeurshandel op Wall Street.