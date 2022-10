'Aegon wordt Amerikaans bedrijf'

(ABM FN-Dow Jones) Met het afstoten van de Nederlandse activiteiten, wordt Aegon steeds meer een Amerikaans bedrijf. Dit stelde analist Jason Kalamboussis van ING donderdag.

ASR Nederland wil de Nederlandse tak van Aegon overnemen, zo werd vanochtend bekend. Aegon zal daarvoor een strategisch belang van 29,99 procent in ASR krijgen, naast 2,5 miljard euro in contanten.

"Aegon bewandelt grofweg dezelfde route als Prudential UK en kan uiteindelijk een op zichzelf staande Amerikaanse levensverzekeraar worden", aldus Kalamboussis, die opmerkte dat er dan wel discussies zullen komen over de locatie van het hoofdkantoor, dat nu nog in Nederland staat.

Volgens ING laat Aegon een flink bedrag terugvloeien naar aandeelhouders, al blijft het nog even de vraag op welke manier de verzekeraar de aandeelhouders zal belonen. De markt ging volgens de analist niet uit van een inkoopprogramma van eigen aandelen.

Aegon zal de opbrengsten uit de transactie ook gebruiken voor het terugbrengen van de schulden met 700 miljoen euro, maar daar hield ING al rekening mee. Ook het feit dat Aegon het dividend wil verhogen in 2023 naar circa 0,30 euro per aandeel is voor ING geen verrassing. Kalamboussis hield al rekening met een dividend van 0,29 euro per aandeel volgend jaar. De consensus mikt echter op 0,26 euro per aandeel.

"Hoewel we een dergelijke deal in de Nederlandse markt al verwachtten, zijn we verrast door de timing en de concrete transactie. In plaats van ASR over te nemen, heeft Aegon besloten de Nederlandse markt te verlaten om een Amerikaanse levensverzekeraar te worden", concludeerde de analist.

ING handhaafde het koopadvies op Aegon met een koersdoel van 6,30 euro. Voor ASR heeft ING ook een koopaanbeveling, met een koersdoel van 47,00 euro.

De deal met Aegon noemt ING voor ASR "een geweldige deal".

Het aandeel Aegon steeg donderdagochtend met 8,6 procent tot 4,75 euro. ASR won 4,8 procent op 44,51 euro.