'Positief derde kwartaal Unilever'

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft een positief derde kwartaal achter de rug, waarin het de hogere kosten wist door te berekenen aan consumenten. Dit oordeelde analist Reginald Watson van ING donderdag. Unilever liet volgens Watson een goede onderliggende omzetgroei zien van 10,6 procent, aangejaagd door 12,5 procent hogere prijzen en ondanks een volumekrimp van 1,6 procent. ING mikte vooraf op een onderliggende omzetgroei van 10,2 procent, terwijl de consensus een groei van 8,0 procent voorzag. "De volumedaling is niet zo fors als de 2,6 procent waarop de consensus mikte", aldus de analist. "Dus al met al heeft Unilever een positief derde kwartaal achter de rug, waardoor de outlook omhoog kon." Unilever verwacht dit jaar een onderliggende omzetgroei te realiseren van meer dan 8 procent tegen de eerdere verwachting van meer dan 6,5 procent. Wel blijft de inflatie een uitdaging in 2023, zo voorziet Unilever, waarbij de grondstoffeninflatie een impact zal hebben van 2 miljard euro in de eerste helft van volgend jaar, aldus Watson. Voor de tweede helft van dit jaar wordt gerekend op een impact van 2,5 miljard euro. Verder werd het dividend gehandhaafd, zo merkte Watson op. ING heeft een koopadvies op Unilever met een koersdoel van 58,90 euro. Het aandeel steeg vanochtend met 0,1 procent tot 44,67 euro. Bron: ABM Financial News

