Miljardenverlies voor Boeing

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft in het derde kwartaal een miljardenverlies geïncasseerd, vooral door verlies bij het defensieprogramma door hogere kosten die niet konden worden doorberekend, omdat de leverprijzen al vast stonden. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Het aangepaste verlies per aandeel uit de kernactiviteiten bedroeg afgelopen kwartaal 6,18 dollar. Vorig jaar lag dit verlies op 0,60 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden voor afgelopen kwartaal gerekend op een winst van 0,13 dollar per aandeel. De omzet steeg op jaarbasis met 4 procent naar bijna 16,0 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op een stijging tot 17,9 miljard dollar. Bij de divisie Defense, Space & Security daalde de omzet met 20 procent naar 5,3 miljard dollar en sloeg de winst over het derde kwartaal van 2021 van 436 miljoen dollar om naar een verlies van 2,8 miljard dollar. Het gaat hierbij om programma's met een vaste afspraak over prijzen waartegen door Boeing geleverd wordt, terwijl in het afgelopen kwartaal de kosten voor productie, leveringen en techniek veel hoger uitkwamen dan begroot. Bij de divisie Commercial Airplanes liep het operationeel verlies terug van 693 miljoen dollar naar 643 miljoen dollar. Hier steeg de omzet met 40 procent naar 6,2 miljard dollar. Boeing heeft een orderportefeuille van 381 miljard dollar. Dat is inclusief 4.300 verkeersvliegtuigen. De schuldpositie bleef stabiel op 57,2 miljard dollar aan het einde van het derde kwartaal. Het aandeel Boeing lijkt woensdag 1,0 procent hoger van start te gaan. Bron: ABM Financial News

