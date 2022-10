Vliegmaatschappij Saudia praat met Boeing en Airbus over orders - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Airbus

(ABM FN-Dow Jones) Saudi Arabian Airlines is in gesprek met vliegtuigbouwers Boeing en Airbus over orders voor zichzelf en voor een nieuwe luchtvaartmaatschappij die Saoedi-Arabië wil oprichten. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag. Reuters sprak met de CEO van Saudia, Ibrahim Koshy, aan de zijlijn van de FII-conferentie in Saoedi-Arabië. Volgens Koshy gaan de gesprekken over orders voor beide luchtvaartmaatschappijen, omdat ze "dezelfde aandeelhouder" hebben, aldus Reuters. Het persbureau meldde maandag al dat er gesprekken waren tussen Saoedi-Arabië en Airbus voor een order van 40 A350-toestellen. Bron: ABM Financial News

