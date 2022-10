Air France-KLM sluit contracten voor duurzame brandstof Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft meerjarige contracten gesloten met Neste en DG Fuels voor de afname van in totaal 1,6 miljoen ton aan duurzame brandstoffen. Dit maakte de luchtvaarder dinsdag bekend, zonder financiële details te geven. De contracten zijn een eerste stap voor Air France-KLM in het behalen van de doelstelling om tegen 2030 10 procent van het brandstofgebruik duurzaam te laten zijn. Met de afgesloten contracten is straks drie procent van het brandstofgebruik duurzaam. In 2023 worden de eerste leveringen van de duurzame brandstoffen verwacht. Bron: ABM Financial News

