KBC Securities verlaagt koersdoel Randstad

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor Randstad verlaagd van 62,00 naar 57,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank in navolging van een kwartaalupdate van het uitzendbedrijf. KBC Securities gaf aan dat de marge van Randstad met 4,8 procent fractioneel hoger uitviel dan analisten hadden verwacht. Concrete vooruitzichten gaf Randstad niet af. Wel wilde het bedrijf kwijt dat begin oktober het aantal geplaatste werkenden op jaarbasis marginaal is gedaald. In het derde kwartaal was hier ook al sprake van een lichte druk op jaarbasis. KBC Securities verlaagde zijn waarderingsmultiples dinsdag. Het aandeel Randstad noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,1 procent hoger op 47,90 euro. Bron: ABM Financial News

