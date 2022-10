Beursblik: ING ziet geleidelijk herstel bij Sligro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) ING ziet bij groothandels- en foodservicebedrijf Sligro een geleidelijk omzetherstel in het derde kwartaal, met een stijging van 17,1 procent op jaarbasis naar 652 miljoen euro. Daarmee is de omzetontwikkeling beter dan de analistenconsensus, maar wel onder de prognose van ING, dat vooraf rekening hield met 667 miljoen euro. ING zag in de cijfers een signaal dat de marges van de onderneming voor heel 2022 zich positief zouden kunnen ontwikkelen. De bank merkte verder op dat de omzet zich inmiddels tot boven het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie heeft ontwikkeld. In het eerste kwartaal lag de omzet nog 15 procent onder dat niveau, in het tweede kwartaal 4 procent boven en over het derde kwartaal 6 procent boven dat peil. ING hanteert een Houden advies voor het aandeel Sligro met een koersdoel van 24,00 euro. Het aandeel daalt donderdag 4,6 procent naar 14,28 euro. Bron: ABM Financial News

