Beursblik: stevige koersdoelverlaging voor MotorK

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het advies voor MotorK verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 9,00 naar 2,70 euro. "Het is wachten op betere tijden", schreef analist Anna Frontani, wijzend op de tegenwind in de automotivemarkt. Zij blijft wel overtuigd van de kansen op lange termijn voor MotorK. Koerszwakte kan daarom wellicht worden aangegrepen als koopmoment, aldus Frontani. Het aandeel MotorK daalt donderdag 2,0 procent naar 2,43 euro. Bron: ABM Financial News

