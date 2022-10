Beursblik: AkzoNobel ziet volumes dalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies verwacht een negatieve marktreactie op de kwartaalcijfers van AkzoNobel, nu het verfbedrijf voor het vierde kwartaal tot tien procent lagere volumes verwacht en zijn doelstelling voor het EBITDA-resultaat in 2023 heeft losgelaten. Het aangepaste EBITDA-resultaat van 283 miljoen euro, aangepast voor de hyperinflatie in Turkije, was vrijwel exact in lijn met de consensusverwachting van 284 miljoen euro, stelden de analisten. De groepsomzet van 2,86 miljard euro in het derde kwartaal was hoger dan de consensusverwachting van 2,72 miljard euro, met een volumedaling van 5 procent en een prijs/mixverbetering van 13 procent. Het aangepaste EBIT-resultaat van 201 miljoen euro was 5 procent hoger dan verwacht, inclusief een aanpassing voor de Turkse hyperinflatie van 17 miljoen euro. Outlook valt tegen Belangrijker volgens Jefferies is echter dat het EBIT-resultaat in het vierde kwartaal naar verwachting lager dan 150 miljoen euro zal uitvallen, volgens Akzo Nobel, terwijl analisten gemiddeld nog op 210 miljoen euro rekenden. De volumes zullen met 5 tot 10 procent dalen in het vierde kwartaal, terwijl de prijsverhogingen maar net de grondstoffenkosten zullen compenseren, omdat het bij lagere volumes langer duurt om de voorraden weg te werken. Akzo Nobel verwacht dat de voorraden voor het einde van het jaar met 200 miljoen euro zullen zijn gedaald en in het eerste kwartaal met nog eens 100 miljoen euro, wat minder snel is dan eerdere verwachtingen. Jefferies heeft een koopadvies met een koersdoel van 77,00 euro voor AkzoNobel. Bron: ABM Financial News

