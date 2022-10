Minder vraag naar staal voorzien dit jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Bekaert

(ABM FN-Dow Jones) De wereldwijde vraag naar staal zal dit jaar met ruim 2 procent krimpen, onder invloed van de hoge inflatie en stijgende rentes, na een groei met bijna 3 procent in 2021. Dat kondigde de World Steel Association woensdag aan. De raming is een neerwaartse bijstelling. Voor dit jaar wordt nu een vraag van 1.797 ton staal voorzien. Ook de economische vertraging in China en de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne spelen een rol. Volgend jaar wordt weer een groei van 1,0 procent voorzien tot 1.815 miljoen ton, door een aantrekkende vraag van infrastructuurprojecten. Vooral de Europese vraag kent nog wel neerwaarts risico’s vanwege de dreigende energiecrisis komende winter. In China is de vraag naar staal in de eerste acht maanden van het jaar met 6,6 procent gedaald en voor heel 2022 gaat de brancheorganisatie uit van 4 procent krimp. Ook hier zijn nog aanzienlijk neerwaartse risico's aanwezig, waarschuwt World Steel. Voor de Europese Unie wordt een krimp van 3,5 procent voorzien dit jaar en eveneens krimp in 2023, zo lang de gasaanvoer niet aanzienlijk verbetert, met neerwaarts risico bij een strenge winter, waardoor de gastekorten zouden oplopen. Voor Amerika voorziet World Steel geen krimp, evenals voor Japan, maar voor Zuid-Korea weer wel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.