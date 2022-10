Ahold koopt belang in Adhese Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft een minderheidsbelang in Adhese verworven. Dit maakte Ahold woensdagochtend bekend. Adhese is een bedrijf actief in advertentietechnologie. "Met deze stap versnelt Ahold Delhaize de ontwikkeling van innovatieve digitale advertentiemogelijkheden voor zakelijke partners in heel Europa", verklaarde de onderneming. Het wil klanten zo promoties op maat bieden. Hoeveel er met de overname is gemoeid, meldde Ahold. Ahold is zelf actief in advertenties met AH Media Services. Bron: ABM Financial News

