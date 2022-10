Netflix maakt verlies abonnees ruim goed

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Netflix heeft het aantal betalende abonnees afgelopen kwartaal boven verwachting laten stijgen, met meer dan 2,4 miljoen, maar de streamingreus ziet de winst in het vierde kwartaal wel kelderen. Dat meldde het bedrijf dinsdagavond.

De stijging van het aantal abonnees is ruim twee keer zo groot als de 1,11 miljoen abonnementen die analisten gemiddeld verwachtten. Het verlies van ruim 1 miljoen abonnementen in de twee voorgaande kwartalen is daarmee ruimschoots goedgemaakt.

Netflix verdiende in het derde kwartaal 3,10 dollar per aandeel, iets minder dan een jaar eerder en ook dan het tweede kwartaal, maar ruim meer dan de 2,14 dollar die analisten volgens FactSet hadden verwacht. De omzet van 7,93 miljard dollar was ook iets lager dan het voorgaande kwartaal maar hoger dan de 7,84 miljard die analisten voorspelden.

"We geloven dat we op weg zijn om de groei weer te laten versnellen", stelde Netflix.

Outlook

Netflix voorziet dat het aantal betalende abonnees in het vierde kwartaal groeit met 4,5 miljoen stuks. Dit is meer dan de 4 miljoen waar analisten voorafgaand aan dit rapport op rekenden.

De winst per aandeel zal wel sterk dalen, van 1,33 tot 0,36 dollar per aandeel, terwijl de omzet licht hoger zal zijn op jaarbasis, met 7,78 miljard tegen 7,71 miljard. De marge daalt in het vierde kwartaal van 8,2 tot 4,2 procent, verwacht Netflix, mede door de dure dollar. De marge ligt in het vierde kwartaal meestal lager omdat dan de grootste uitgaven aan series en films worden gedaan.

Vanaf november kunnen abonnees ook een goedkoper model met reclames kiezen. Dit kost 6,99 dollar in plaats van 9,99. De reclames duren dan tot 5 minuten, in plaats van maximaal 30 seconden. Netflix verwacht dat dit in het vierde kwartaal nog niet veel nieuwe abonnees oplevert.

Concurrentie

Onze concurrenten investeren zwaar om de abonnees en betrokkenheid te laten stijgen, maar we geloven dat ze allemaal verlies maken", voegde het bedrijf eraan toe. Netflix schat dat de concurrenten dit jaar gezamenlijk een operationeel verlies van meer dan 10 miljard dollar zullen hebben, tegen 5 tot 6 miljard dollar operationele winst voor Netflix zelf.

Het aandeel steeg 15 procent in de handel nabeurs.