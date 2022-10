AEX sluit grillige handelsweek in mineur af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten.



De AEX index daalde 0,4 procent tot 630,58 punten, terwijl de AMX een winst van 0,3 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,7 procent.

Het Damrak bouwde vrijdag in eerste instantie voort op de winst van donderdag ondanks de hoger dan verwachte Amerikaanse kerninflatiecijfers en dankzij speculatie over een mogelijke ommekeer van de Britse regering over de slecht ontvangen plannen voor een belastingverlaging.

De Britse premier Liz Truss zegde haar nieuwbakken minister van financiën Kwasi Kwarteng vrijdag de wacht aan. Hij wordt opgevolgd door Jeremy Hunt. "Dit zorgde vrijdag voor extra steun", zag beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management.

Tegenvallende inflatieverwachtingen van de de Universiteit van Michigan zorgden vervolgens weer voor koersdruk, "waardoor de AEX wegzakte", voegde Schutte toe. De inflatieverwachtingen voor de komende 12 maanden en 5 jaar kwamen uit op respectievelijk 5,1 en 2,9 procent, van eerder 4,7 en 2,7 procent.

"Al met al blijft het enorm grillig en dat zal voorlopig nog wel zo blijven", waarschuwde Schutte.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Franse consumentenprijzen in september op maandbasis zijn gedaald met 0,6 procent. Op jaarbasis steeg het prijspeil met 5,6 procent.

Verder bleek de export in de eurozone is in augustus met 24,0 procent gestegen, maar de import zelfs met 53,6 procent. Dit resulteerde in een tekort op de handelsbalans van maar iefst 50,9 miljard dollar, tegenover een overschot van 2,8 miljard euro een jaar eerder.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de detailhandel in de VS in september ten opzichte van de voorgaande maand op een ongewijzigd niveau noteerde, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,3 procent. In augustus stegen de verkopen nog wel met 0,4 procent.

Het Amerikaans consumentenvertrouwen steeg in oktober verder.

De euro/dollar noteerde op 0,9744. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9976 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9773 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 3,3 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 17 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 2,4 procent. NN Group was met een winst van 1,9 procent een goede tweede. Philips sloot na een grillige week 3,1 procent lager. Deutsche Bank besloot na de winstwaarschuwing eerder deze week om een verkoopadvies af te geven voor Philips.

ASML en ASMI noteerden respectievelijk 3,4 procent en 4,6 procent lager. Berenberg verlaagde de koersdoelen voor deze aandelen. De zakenbank vindt de aandelen nog wel steeds koopwaardig.

In de AMX wonnen WDP 4,2 procent, CTP steeg 3,9 procent, terwijl Galapagos 2,6 procent won. OCI sloot 6,0 procent lager, terwijl Aperam 2,7 procent daalde.

In de AScX leverde TomTom liefst 11,7 procent in na cijfers waarbij de outlook voor 2022 werd verhoogd. ING sprak van een sterk derde kwartaal, maar de bank zag wel dat TomTom voorzichtiger werd over volgend jaar. De outlook voor de vrije kasstroom in 2023 ging van minimaal 5 procent van de omzet naar nul procent. Dat is het gevolg van een lagere omzetverwachting voor automotive en hogere loonkosten.

Ebusco daalde 0,6 procent, ondanks een stevige koersdoelverlaging door ING. Het koopadvies werd wel gehandhaafd. Avantium won 4,4 procent.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,1 procent lager op 3.627,96 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,6 procent in het rood.