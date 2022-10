Easyjet ziet omzet stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: easyJet

(ABM FN-Dow Jones) Easyjet heeft in het vierde kwartaal een flink hogere omzet geboekt en verwacht een breakeven EBIT-resultaat te hebben geboekt in het afgelopen jaar. Dit bleek donderdagochtend uit voorlopige cijfers van de luchtvaartmaatschappij. "Easyjet heeft deze zomer een recordherstel bereikt met een operationele winst tussen 525 miljoen en 545 miljoen pond, een passagiersaantal dat bijna verdubbelde ten opzichte van vorige zomer en een bezettingsgraad van 92 procent", aldus CEO Johan Lundgren. Easyjet sprak dan ook van sterke prestaties in het afgelopen vierde kwartaal van het gebroken boekjaar. Het EBITDAR-resultaat, inclusief kosten voor herstructurering of huur, kwam in het afgelopen kwartaal vermoedelijk uit tussen 665 miljoen tot 685 miljoen pond, stabiel ten opzichte van het resultaat in het vierde kwartaal van 2019. Netwerkoptimalisatie leidde volgend het bedrijf tot een verhoogde vraag, met een herstel van de bezettingsgraad. De operationele prestaties zijn vanaf begin juli verbeterd door de getroffen maatregelen, en annuleringen op de dag zelf zijn in het vierde kwartaal lager dan in het vierde kwartaal van boekjaar 2019. Het verlies voor belastingen kwam in boekjaar 2022 vermoedelijk uit op 170 tot 190 miljoen pond. Voor boekjaar 2022 wordt wel een break-even bedrijfsresultaat verwacht. Outlook Voor het lopende eerste kwartaal van boekjaar 2023 voorziet Easyjet dat de capaciteit op jaarbasis stijgt met 30 procent tot ongeveer 20 miljoen stoelen, circa 83 procent van boekjaar 2019. De geboekte bezettingsgraad zal daarbij hoger liggen dan op hetzelfde punt in boekjaar 2019. Verder blijven de opbrengsten robuust, aldus Easyjet. "Tickets voor de zomer van 2023 gingen vorige week in de verkoop en we vulden het equivalent van meer dan vier A320-vliegtuigen per minuut tijdens de eerste uren van de verkoop, wat aantoont dat de vraag aanhoudt", aldus topman Lundgren. Op 29 november komt Easyjet met definitieve cijfers over het afgelopen boekjaar. Bron: ABM Financial News

