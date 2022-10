'Intel wil duizenden banen schrappen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse chipproducent Intel overweegt duizenden banen te schrappen nu de pc-markt tegenzit en het bedrijf zich genoodzaakt ziet kosten te besparen. Dit schreef het Amerikaanse persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Volgens deze bronnen zou Intel rond de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal van dit jaar op 27 oktober met een aankondiging komen. Het zou bij sommige onderdelen van Intel volgens de bronnen gaan om tot 20 procent van het personeel dat de wacht wordt aangezegd. Dat zou onder meer het geval zijn bij de afdeling verkoop en marketing. Bij de toelichting op de resultaten over het tweede kwartaal gaf het bedrijf al aan dat het studeerde op een verbetering van de winstgevendheid. In juli gaf Intel een omzetwaarschuwing voor het gehele boekjaar af. Volgens Bloomberg houden analisten voor het derde kwartaal rekening met een omzetdaling van 15 procent. Het persbureau wees verder op de marge-erosie bij het bedrijf van 450 basispunten naar 15 procent. Voor heel 2022 rekent Intel op een omzet van 65 tot 68 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 2,30 dollar. De brutomarge moet uitkomen rond 49 procent, waar Intel voor de halfjaarcijfers nog rekende op 51 tot 53 procent. Bron: ABM Financial News

