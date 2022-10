Berenberg halveert koersdoel PostNL ruimschoots Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL fors verlaagd van 4,20 naar 2,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De economische vooruitzichten verslechteren in Nederland en dat zal een impact hebben op het postbedrijf, zo verwacht analist William Fitzalan Howard. PostNL kwam dit jaar al met twee winstwaarschuwingen en de analist sluit een derde niet uit. Hoewel de analist van mening is dat een neerwaartse bijstelling van de winstverwachtingen al is ingeprijsd door de markt, ziet Berenberg geen aanjagers die voor een herstel van het aandeel kunnen zorgen. Daarom werd het koersdoel flink neerwaarts bijgesteld. Berenberg mikt op een EBIT voor dit jaar van 117 miljoen euro, waar PostNL nog mikt op 145 tot 175 miljoen euro. PostNL heeft volgens de analist weinig ruimte om de kosten omlaag te brengen, wijzend op onder meer een eerder akkoord om de lonen voor de postbodes te verhogen met 4 procent in 2022 en 2023. Bovendien is het postbedrijf meer dan sectorgenoten blootgesteld aan onderaannemers die de pakketten bezorgen en hard zullen worden geraakt door een economische neergang. Voor het derde kwartaal mikt Berenberg op een omzet van 704 miljoen euro en een EBIT van slechts 3 miljoen euro, waar de consensus mikt op respectievelijk 720 miljoen en 14 miljoen euro. "Het derde kwartaal is altijd een zwak kwartaal", aldus Howard. Het aandeel PostNL sloot maandag op 1,67 euro. Bron: ABM Financial News

